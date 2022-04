Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,10 EUR

Das Papier von Allianz befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 215,75 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 214,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 506.584 Stück.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 7,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 178,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 247,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 12.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 35,60 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,40 Milliarden EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Allianz am 12.05.2022 präsentieren. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 17.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,47 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

