Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag stärker

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 283,70 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 283,70 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 284,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 241.508 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 284,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 290,80 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,90 EUR je Allianz-Aktie.

