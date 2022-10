Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Allianz 165,50 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 165,52 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 164,96 EUR. Mit einem Wert von 166,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267.714 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 5,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,77 EUR an.

Allianz gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,85 EUR gegenüber 5,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 37.100,00 EUR gegenüber 34.300,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 17,40 EUR je Aktie.

