Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 235,50 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 235,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 236,90 EUR. Mit einem Wert von 235,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 173.656 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,90 EUR erreichte der Titel am 05.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,59 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,88 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 34.800,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,68 EUR je Allianz-Aktie.

