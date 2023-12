Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Allianz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 237,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 237,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 237,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 235,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 367.577 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 237,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,06 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 23,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 260,88 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 10.11.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 22,68 EUR fest.

