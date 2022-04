Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,45 EUR

-0,90% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 215,40 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 214,15 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 359.746 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 178,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 17,22 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 247,75 EUR.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz ein EPS von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,29 Prozent auf 35,60 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 38,40 Milliarden EUR umgesetzt.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 12.05.2022 vorlegen. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 17.02.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 24,50 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie fester: Allianz verpasst Euler Hermes einen neuen Namen

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Februar 2022: Experten empfehlen Allianz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com