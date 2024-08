Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 244,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 244,40 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 243,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,00 EUR. Zuletzt wechselten 207.941 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 211,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 13,52 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,67 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 31,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

