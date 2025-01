Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 299,60 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 299,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 299,10 EUR. Bei 299,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 284.694 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 304,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Abschläge von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 320,29 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR gegenüber 5,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 25,92 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 25,00 EUR je Allianz-Aktie.

