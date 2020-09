Allianz-Aktie aktuell: Allianz mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 182,52 EUR

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 182,40 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 13.075 Punkten tendiert. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,68 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 182,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.686 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 232,60 EUR erreichte der Titel am 21.02.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (117,10 EUR).

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,46 EUR. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 19,92 EUR je Allianz-Aktie.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

