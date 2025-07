Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittwochmittag fester

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 357,70 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 357,70 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 358,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 352,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.559 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 50,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,64 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 356,00 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,32 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,72 EUR fest.

