Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 353,40 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 353,40 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 353,60 EUR aus. Mit einem Wert von 352,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.144 Allianz-Aktien.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 378,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,10 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,57 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,64 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 356,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

