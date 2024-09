Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 282,70 EUR zu.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 282,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 283,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 281.067 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 284,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,70 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 31,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,80 EUR.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter