Allianz Aktie News: Allianz fällt am Montagvormittag

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 258,90 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 258,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 258,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.431 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 202,35 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,84 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,73 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,32 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,82 EUR im Jahr 2024 aus.

