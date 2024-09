Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 284,20 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 284,20 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 284,50 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 283,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.456 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 284,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,09 Prozent.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,79 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,80 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 28,52 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Rückversicherung: Hannover Rück sieht Abflachung des Preisanstiegs - Aktie fester

Swiss Re-Aktie in Grün: Mehr Schäden führen zu wachsendem Rückversicherungsbedarf