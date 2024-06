Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 258,70 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 258,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 258,70 EUR. Mit einem Wert von 260,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 143.297 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 8,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,35 EUR am 07.07.2023. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 27,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,73 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

