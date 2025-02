Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 326,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 326,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 324,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 325,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.163 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 330,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,16 Prozent Luft nach oben. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 322,14 EUR angegeben.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 42,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,06 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Allianz-Aktie

Erste Schätzungen: Allianz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Schwacher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag