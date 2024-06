Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 257,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 257,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 257,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.320 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 202,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 27,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,73 EUR je Allianz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,06 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 37,66 Mrd. EUR gegenüber 25,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Allianz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags