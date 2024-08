Aktie im Blick

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag auf grünem Terrain

14.08.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 257,50 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 257,50 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 257,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 257,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 8.195 Aktien. Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 16,21 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,75 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,67 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 28,52 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umsetzen können. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,87 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag stärker Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

