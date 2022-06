Allianz Aktie News: Allianz zieht am Mittwochvormittag an

Aktien in diesem Artikel Allianz 187,80 EUR

Um 15.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 185,28 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,28 EUR aus. Bei 185,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.578 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,31 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 178,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 3,91 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 248,15 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 6,20 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.400,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44.000,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 04.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 24,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

