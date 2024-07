Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 266,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 266,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 267,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 265,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 266,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.881 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 209,25 EUR. Mit Abgaben von 21,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

