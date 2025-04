Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Freitagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 357,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 357,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 358,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 358,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 195.812 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 359,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,75 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,86 EUR aus.

Am 28.02.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 28,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

