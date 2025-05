Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 349,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 351,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 351,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.042 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,24 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 31,86 Prozent wieder erreichen.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,55 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,43 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 54,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Allianz.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie leichter: Schiffsverluste auf historischem Tiefstand

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 5 Jahren verdient

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Allianz-Aktie mit Buy