Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 266,90 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 266,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 267,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 266,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 266,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.981 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 4,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,25 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2023 erreicht. Abschläge von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,79 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 290,67 EUR.

Am 15.05.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,32 EUR, nach 5,06 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,32 Prozent gesteigert.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Allianz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,85 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

