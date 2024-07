Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 262,40 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 262,40 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 262,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 190.268 Stück.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,25 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,67 EUR angegeben.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 37,66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,32 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

