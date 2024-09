Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 286,30 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 286,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 285,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 285,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.049 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2024 auf bis zu 287,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,31 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 215,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,72 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 290,80 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 28,52 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

