Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 286,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 286,70 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 287,20 EUR zu. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 285,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 285,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 218.865 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 287,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,17 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR am 24.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 24,75 Prozent wieder erreichen.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,72 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 290,80 EUR.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 28,52 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,75 EUR fest.

