Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 264,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 264,00 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 264,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 262,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.388 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.07.2023 (209,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,64 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,76 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 290,67 EUR.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,32 EUR gegenüber 5,06 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,80 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start ab

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verliert zum Start