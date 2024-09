Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 289,10 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 289,10 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 289,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 288,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.914 Allianz-Aktien.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 289,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,37 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,72 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 290,80 EUR.

Allianz gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 14.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,75 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

