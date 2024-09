Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 288,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 288,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 289,50 EUR. Mit einem Wert von 288,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 214.786 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 25,14 Prozent sinken.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,72 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,80 EUR an.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,82 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen