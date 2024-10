Notierung im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf grünem Terrain

17.10.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 303,40 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 303,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 303,60 EUR. Bei 301,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 238.922 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 303,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,07 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 215,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,94 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 08.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 6,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,82 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2025 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,80 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Allianz-Aktie Allianz-Aktie gefragt: Allianz will geplanten Zukauf von Income Insurance überarbeiten

