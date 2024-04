Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 260,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 260,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 260,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 219.284 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 7,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,85 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,63 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 280,57 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 23.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 36.700,00 EUR umgesetzt.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,55 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

LUS-DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone