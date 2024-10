Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag im Aufwind

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 303,40 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 303,40 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 304,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 141.455 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 304,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,89 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 311,67 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 28,52 Mrd. EUR, gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,07 Prozent präsentiert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,80 EUR im Jahr 2024 aus.

