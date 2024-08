Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 270,00 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 270,00 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 270,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 267,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 318.912 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 215,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,75 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,67 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,52 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,91 EUR je Aktie.

