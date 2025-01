Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 306,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 306,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 305,40 EUR. Zuletzt wechselten 103.367 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 307,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (238,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 15,10 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 13.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Allianz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,00 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

