Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 349,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 349,40 EUR. Bei 349,20 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 350,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.945 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,33 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,63 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 357,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 6,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 3 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Allianz verdient operativ mehr und bestätigt Ausblick