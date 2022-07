Allianz Aktie News: Allianz am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Allianz 174,58 EUR

Die Aktie legte um 20.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 176,56 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 177,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 176,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 168.193 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 232,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 24,06 Prozent wieder erreichen. Bei 168,20 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 4,97 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 244,77 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,20 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 19,84 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

