Allianz-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Allianz

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 164,20 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 12.810 Punkten tendiert. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 162,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 163,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 275.891 Allianz-Aktien.

Am 21.02.2020 erreichte der Anteilsschein mit 232,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 Kursverluste bis auf 117,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 205,46 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2021 19,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

