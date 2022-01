Allianz Aktie News: Allianz mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 222,65 EUR

Die Allianz-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 222,50 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.912 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 221,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 167 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2022 markierte das Papier bei 227,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 20.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 182,58 EUR ab.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 243,25 EUR für die Allianz-Aktie aus. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,09 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

