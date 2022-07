Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Allianz 173,64 EUR

Die Aktie notierte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 173,52 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 172,00 EUR. Bei 175,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 684.794 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 25,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 168,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 244,79 EUR.

Am 12.05.2022 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.400,00 EUR umgesetzt.

Am 05.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 19,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

