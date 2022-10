Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 171,12 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 171,16 EUR ab. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 171,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.518 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,38 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 237,62 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 05.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.100,00 EUR im Vergleich zu 34.300,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,60 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

