Allianz Aktie News: Allianz macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 266,50 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 266,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 267,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,80 EUR. Zuletzt wechselten 163.015 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,07 Prozent Luft nach oben. Bei 198,60 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 34,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,51 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 280,57 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,60 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,70 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

