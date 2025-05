Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 351,10 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 351,10 EUR ab. Bei 350,00 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 351,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 24.736 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 07.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 378,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 47,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,55 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 354,43 EUR.

Am 15.05.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,62 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Trotz eigenem Investment: Darum sieht PIMCO diesen Trump-Trade kritisch

Allianz-Aktie gibt nach: Goldman Sachs senkt Allianz auf 'Neutral'

Allianz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. korrigiert auf niedrigere Einstufung