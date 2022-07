Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Allianz 174,82 EUR

-0,10% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 174,26 EUR an der Tafel. Bei 175,32 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 173,12 EUR. Bei 174,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 476.252 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,60 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 244,79 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 44.000,00 EUR gegenüber 41.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Allianz am 05.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Allianz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 19,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie tiefer: Allianz ist Teil des Investoren-Konsortium für deutsch-britische Nordsee-Stromleitung

Erste Schätzungen: Allianz verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allianz-Aktie: Feuer bleibt laut Analyse größte Gefahr für Unternehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com