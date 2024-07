Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Montagnachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 262,90 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 262,90 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 263,60 EUR. Mit einem Wert von 260,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 258.170 Stück.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,35 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,99 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,67 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 6,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,80 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

