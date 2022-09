Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Allianz 172,90 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 169,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 168,82 EUR. Bei 169,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 31.974 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 27,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 2,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 239,83 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,22 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 37.100,00 EUR gegenüber 34.300,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 10.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 17,47 EUR je Aktie aus.

