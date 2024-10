Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 295,90 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 295,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 294,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 299,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 320.900 Stück.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 304,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 215,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,92 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 08.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 28,52 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,83 EUR je Aktie aus.

