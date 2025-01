Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 308,50 EUR zu.

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 308,50 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 308,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 308,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136.664 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,80 EUR erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 22,76 Prozent wieder erreichen.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,11 EUR je Allianz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 13.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,92 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 25,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Investment-Tipp Allianz-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse