Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Allianz zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 306,70 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 306,70 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 306,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 308,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.470 Allianz-Aktien.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 308,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,62 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,30 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 15,11 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,14 EUR an.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent auf 42,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,00 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

