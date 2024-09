Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 292,40 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 292,40 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 293,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.277 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 295,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,90 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,50 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 28,52 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 14.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,71 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag