Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Freitagnachmittag ins Minus

Das Papier von Allianz befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 201,75 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 201,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 221.702 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,23 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 28.09.2022. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 29,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,45 EUR je Allianz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 09.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,01 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.800,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.400,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 16.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 17,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

